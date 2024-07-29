Полковник СБУ: Не смотрите украинское ТВ о потерях русских – там полная глупость

А что на Украине ещё и телевидение есть???

Дмитрий Бакланов

Конечно, это мы свои телевизоры, холодильники, стиралки и унитазы отдали на запчасти и комплектующие к ракетам и дронам, а они не отдавали, им ракеты и дроны европка поставляет.