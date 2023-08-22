Сам себе мастер

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Как я из стеклянной бутылки и простой тарелки сделала две поделки. Посмотрите, какие красивые работы получились

Как я из стеклянной бутылки и простой тарелки сделала две поделки. Посмотрите, какие красивые работы получились

Мой девиз - из отходов в доходы. Я творчеством заниматься люблю. А сейчас, когда появилось время на самоизоляции, решила воплотить те идеи, которые вынашивала давно.

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Комментарии
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Наталья Ленская
Наталья Ленская! ОТЛИЧНО!
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14 час.
ВП
Владислав Петряев
Что скажешь: молодчина!
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12 час.

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