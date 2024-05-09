В Калужской области полицейские и общественники приняли участие в патриотическом мероприятии, посвященном Дню Победы

Сотрудники ОМВД России по г. Обнинску, члены Общественного Совета при территориальном органе Гимзер Дзадзамия, Елена Уханова, Анатолий Шатухин, ветеран полиции Леонид Гирько и руководитель муниципального отделения города Обнинска Всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы» Татьяна Жеглатая приняли участие в торжественном мероприятии, состоявшемся в Обнинском Техническом лицее, посвященном Победе в Великой Отечественной войне.