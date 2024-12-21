В Петербурге и окрестностях сейчас так. Снег, снег, снег. Метель. И в ближайшие часы она не прекратится.
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В Петербурге и окрестностях сейчас так. Снег, снег, снег. Метель. И в ближайшие часы она не прекратится.