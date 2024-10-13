Следователи заочно предъявили обвинение главе СБУ в организации теракта на Крымском мосту

Главе СБУ Малюку предъявили обвинение в организации теракта на Крымском мосту Следователи заочно предъявили обвинение главе Службы безопасности Украины (СБУ) Василию Малюку в организации теракта на Крымском мосту летом 2023 года главе, сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.