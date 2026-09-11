«Светофор» открыл в Москве первый магазин компактной сети «Золотой ключик»

Дискаунтер разместился в помещении бывшего «Верного» у метро «Волоколамская» и станет частью экспансии в формат «у дома», которого прежде не было у сети.
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