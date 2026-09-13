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Царьград

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Суточно.ру: аренда жилья в Белоруссии подорожала на 4%

Суточно.ру: аренда жилья в Белоруссии подорожала на 4%

В Белоруссии аренда жилья для туристов за год подорожала на 4%, достигнув 5 040 рублей в сутки, сообщает "Суточно.

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