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…И уважать себя заставил. Выдержав «валидольную» концовку матча, «Спартак» обыграл польский клуб и впервые в истории вышел из группы Лиги Европы!

…И уважать себя заставил. Выдержав «валидольную» концовку матча, «Спартак» обыграл польский клуб и впервые в истории вышел из группы Лиги Европы!

ЛИГА ЕВРОПЫ. Группа C. 6-й тур«Легия» - «Спартак» - 0:1 Столичный «Спартак» занял первое место в группе в продолжающемся розыгрыше Лиги Европы.

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