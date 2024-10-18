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Как нарушение циркадных ритмов влияет на баланс гормонов и почему лучше ложиться спать до полуночи

Как нарушение циркадных ритмов влияет на баланс гормонов и почему лучше ложиться спать до полуночи

Сон является неотъемлемой частью нашего здоровья, но его качество и режим не менее важны. Врач-онколог Хамис Магомедова подчеркивает, что отход ко сну до полуночи способен значительно улучшить наше общее самочувствие и снизить риск различных заболеваний.

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