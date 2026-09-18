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Проба 2

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18 светлых историй из детства, в которых оживают теплые воспоминания о школьных друзьях

18 светлых историй из детства, в которых оживают теплые воспоминания о школьных друзьях

Прозвучали первые звонки и даже праздник Дня Знаний уже в прошлом — начались учебные будни. И чтобы немного скрасить эти дни и поднять вам настроение, мы собрали истории с теплыми воспоминаниями о детской дружбе, добрых поступках и моментах школьной жизни, запоминающихся на долгие годы.

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