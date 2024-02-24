Чемпионка ОИ Шишкина заявила, что сравнивать сестер Авериных и Кабаеву не стоит

Трехкратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Алла Шишкина в интервью Sport24 заявила, что сравнивать спортивные достижения гимнасток Алины Кабаевой и сестер Авериных не имеет большого смысла.
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