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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Холанд и Mr Beast повторили завирусившийся мем с жующим норвежцем. В видео, сгенерированном ИИ, Холанд испугался своего отражения

Эрлинг Холанд и Mr Beast воссоздали известный мем с участием норвежца. В июле завирусилось видео , в котором нападающий «Ман Сити» и сборной Норвегии испугался собственного отражения.

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