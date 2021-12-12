Закон и Порядок

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Шлагбаум для Украины, или крах надежд потешного Четвертого рейха

Шлагбаум для Украины, или крах надежд потешного Четвертого рейха

не берут хлопцев в состав НАТО и ЕС Если вспомнить историю Третьего рейха, который свои восточные планы выполнить не смог, то можно отметить некоторые особенности развития тех стран, которые приходили вместе с Гитлером в СССР грабить и убивать.

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