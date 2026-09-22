Лавров заявил, что Лондон фактически взял Скрипалей в заложники

Великобритания фактически взяла в заложники Сергея Скрипаля и его дочь, поскольку российская сторона до сих пор не получила информацию об их местонахождении, заявил глава МИД России Сергей Лавров.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Bloomberg: главы ...
- Глава МИД ФРГ Вад...
- АЛ Лавров и Рубио по...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым