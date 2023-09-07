Япония может стать пятой страной, успешно посадившей свой исследовательский модуль на Луну

Японское агентство аэрокосмических исследований (JAXA), после неудачного пуска новой ракеты H-3 в марте, решило использовать испытанный временем носитель для сегодняшней отправки на орбиту американского спутника XRISM и своего лунного модуля SLIM.
Японское агентство аэрокосмических исследований (JAXA), после неудачного пуска новой ракеты H-3 в марте, решило использовать испытанный временем носитель для сегодняшней отправки на орбиту американского спутника XRISM и своего лунного модуля SLIM.
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