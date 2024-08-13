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"Нельзя допустить, чтобы из-за людей вроде Байдена случилась какая-нибудь глупость". Дональд Трамп дал интервью Илону Маску

"Нельзя допустить, чтобы из-за людей вроде Байдена случилась какая-нибудь глупость". Дональд Трамп дал интервью Илону Маску

Бывший президент США Дональд Трамп, который сейчас снова баллотируются на пост главы государства от Республиканской партии, дал интервью Илону Маску в принадлежащей последнему соцсети X (бывший Твиттер, заблокирован в РФ).

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