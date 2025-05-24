В США признали бесполезным масштабный проект Трампа против России и Китая

Глава ACA Кимбалл: «Золотой купол» Трампа будет неэффективен Масштабный проект администрации президента США Дональда Трампа по созданию новой системы противоракетной обороны (ПРО) в космосе «Golden Dome» («Золотой купол») окажется неэффективным против России и Китая и по сути является лишь бесполезной тратой денег.