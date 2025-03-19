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Инфляция в России с начала года выросла на 2,28%

Инфляция в России с начала года выросла на 2,28%

В годовом выражении инфляция в РФ, по данным на 17 марта 2025 года, составила 10,2%. Какие выводы можно сделать в преддверии заседания ЦБ по ключевой ставке? В России с 11 по 17 марта инфляция замедлилась до 0,06% с 0,11% неделей ранее, с начала года цены выросли на 2,28%, следует из данных Росстата.

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