Лучшие спектакли ноября от «Арт-Партнер»

Воодушевляющие истории, комедии, драмы и премьера по великому роману о трагической любви. «Онегин-блюз» предоставлено Пресс-службойДжаз + осень — это курить сигару, томно сесть за барную стойку и слушать классику, авангард, импровизации — тут уж как душа подскажет.