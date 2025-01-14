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Царьград

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Зеленский пригласил Фицо встретиться в Киеве, а не на границе

Зеленский пригласил Фицо встретиться в Киеве, а не на границе

Нелегитимный президент Украины Владимир Зеленский в ответ на предложение премьер-министра Словакии Роберта Фицо пригласил его встретиться в Киеве, а не на границе.

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