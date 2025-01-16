"Я не была богачкой". Авдюхина ответила на претензии к "красивой" жизни и разругала СМИ

По словам Авдюхиной, свои деньги она честно зарабатывала в "Жилфонде Барнаул" и часто тратила их на сотрудников агентства Экс-глава "Жилфонда Барнаул" (ныне – "Недвижимость Барнаул") Людмила Авдюхина, которую обвиняют в хищении 121,3 млн рублей клиентов, выступила на очередном судебном заседании 15 января 2025 года.