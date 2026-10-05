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Тульские новости

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В Туле 9 октября ограничат движение из-за матча на «Арсенале»

В Туле 9 октября ограничат движение из-за матча на «Арсенале»

Ограничения введены из-за футбольного матча на стадионе «Арсенал». С 00:00 до 22:30 запретят остановку и стоянку, с 08:00 до 22:30 ограничат движение всех видов транспорта.

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