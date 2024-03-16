В Китае высказались о судьбе TikTok в США

Власти Китая заявили, что не допустят принудительной продажи социальной сети TikTok в США. Сообщается, что компания ByteDance, владеющая TikTok, получила оповещение от китайских властей о том, что блокировка соцсети США является предпочтительным вариантом развития событий, нежели ее продажа.