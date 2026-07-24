Максим Личутин перейдет из МБА-МАИ в «Динамо-Владивосток»

26-летний защитник Максим Личутин (190 см) сменит команду. По информации телеграм-канала «Перехват», баскетболист продолжит карьеру в «Динамо-Владивосток» и поможет новому клубу в дебютном сезоне в Лиге ВТБ.
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