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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Максим Личутин перейдет из МБА-МАИ в «Динамо-Владивосток»

26-летний защитник Максим Личутин (190 см) сменит команду. По информации телеграм-канала «Перехват», баскетболист продолжит карьеру в «Динамо-Владивосток» и поможет новому клубу в дебютном сезоне в Лиге ВТБ.

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