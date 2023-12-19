Мужчина атаковал девочку ножом в Северобайкальске

В городе Северобайкальск Республики Бурятия произошло трагическое происшествие: задержан мужчина, напавший с ножом на девочку, сообщают “Известия” со ссылкой на сайт регионального Следственного управления СК России.
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