Уролог-андролог Гладышев: мужчины меньше следят за здоровьем, чем женщины

Глава Минздрава Михаил Мурашко призвал российских мужчин активнее проходить репродуктивную диспансеризацию — обследование, которое выявляет не только риски для зачатия, но и скрытые заболевания, такие как простатит, инфекции и даже рак предстательной железы.
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