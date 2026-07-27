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Уролог-андролог Гладышев: мужчины меньше следят за здоровьем, чем женщины

Уролог-андролог Гладышев: мужчины меньше следят за здоровьем, чем женщины

Глава Минздрава Михаил Мурашко призвал российских мужчин активнее проходить репродуктивную диспансеризацию — обследование, которое выявляет не только риски для зачатия, но и скрытые заболевания, такие как простатит, инфекции и даже рак предстательной железы.

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