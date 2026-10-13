🌿 В Ялте высаживают краснокнижные растения В районе улицы Дражинского на муниципальной территории предприниматели реализуют природоохранную инициативу по сохранению редких видов, сообщила заместитель главы администрации города Светлана Шевченко.
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