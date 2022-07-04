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Юлия Тимошенко назвала неприемлемым заключение мирного соглашения Украины с Россией

Юлия Тимошенко назвала неприемлемым заключение мирного соглашения Украины с Россией

Бывший премьер-министр Украины, депутат Верховной Рады Юлия Тимошенко назвала неприемлемым заключение мирного соглашение с Россией.

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