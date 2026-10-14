Жизнь насыщена разнообразием форм. Множество видов животных и растений населяет нашу планету. И они так же, как и люди, живые и умеют чувствовать, реагировать на раздражители, ощущать боль, а некоторые обладают даже интеллектом.
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