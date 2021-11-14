Откажемся от мигрантов – честно! Что не так в заявлении чиновников?

Олег Самойлов

АНГЕЛ АНГЕЛ

Верить Российским политикам и чиновникам себе дороже. Кроме как бла бла бла ни чего не изменится. Скорее еще больше завезут мигрантов и гастарбайтеров в зиму... Все заявления и выступления это что бы отвлечь народ, а на деле миграционная политика в России направлена против Россиян... Пока их не начнут массово из России выдворять порядка не будет. Нелегалов в России в 8-10 раз больше чем официально... Раздражает Россиян что их загоняют в локдаун, в то время как мигранты ведут бизнес в России, работают, зарабатывают деньги и отправляют их на свои родины для семей, в то время как бизнес Россиян закрывается, идут массовые увольнения, народ без денег и вся эта ситуация перед праздниками. Это Россиян надо вакцинировать, а мигранты, гастарбайтеры? Это среди них рассадник распространения ковида, живут от 15 чел и более, их дети идут в детские сады и шолы неся заразу, но при этом власть просто издевается над собственным народом. Вся ситуация говорит сама за себя политики и чиновники предали Россию и свой народ, кроме как воровать и делать бизнес на мигрантах и гастарбайтерах они ни его не будут...