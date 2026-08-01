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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Петраков о «Спартаке»: «Соболев пригодился бы, но из «Зенита» его не вернешь. Если нужно чемпионство, надо платить деньги»

Бывший тренер «Томи» Валерий Петраков считает, что в нападении «Спартака» не хватает такого нападающего, как  Александр Соболев .

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