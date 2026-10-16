Страховые пенсии в 2027 году будут индексироваться темпами выше инфляции. С 2027 года страховые пенсии будут индексироваться дважды — сначала с 1 февраля на уровень инфляции, затем с 1 апреля с учетом роста доходов Социального фонда России.
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