Страховые пенсии в 2027 году будут индексироваться темпами выше инфляции. С 2027 года страховые пенсии будут индексироваться дважды — сначала с 1 февраля на уровень инфляции, затем с 1 апреля с учетом роста доходов Социального фонда России.