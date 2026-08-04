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62ИНФО | Новости Рязани

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Павел Малков отметил важность информирования об укрытиях при воздушной тревоге

Павел Малков отметил важность информирования об укрытиях при воздушной тревоге

После массовой атаки БПЛА и объявления воздушной тревоги утром 29 июля жители некоторых домов оставляли жалобы: кого-то не проинформировали об адресе укрытия, кто-то не смог оперативно получить доступ из-за отсутствия ключей.

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