Павел Малков отметил важность информирования об укрытиях при воздушной тревоге

После массовой атаки БПЛА и объявления воздушной тревоги утром 29 июля жители некоторых домов оставляли жалобы: кого-то не проинформировали об адресе укрытия, кто-то не смог оперативно получить доступ из-за отсутствия ключей.
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