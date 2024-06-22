В Перми к 2025 году изменится маршрутная сеть

Пропускная способность возрастет на 10–35 %.В Перми внесены изменения в маршрутную сеть на 2025 год. Согласно анализу Департамента транспорта, жители шести микрорайонов — Крохалева, Железнодорожный, Юбилейный, Владимирский, Гайва и Вышка-2 — заметят наибольшие изменения.