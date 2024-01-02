Российские бойцы уничтожили станцию AN/TPQ‑37 на донецком направлении

РИАМО - 2 янв. ВС России уничтожили радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы AN/TPQ-37. Также российские бойцы поразили три самоходные артиллерийские установки «Краб» польского производства на донецком направлении, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.
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