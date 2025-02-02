ДЕЛИМСЯ ОПЫТОМ: МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ.

Двадцать восьмого января в нашем дошкольном учреждении состоялось методическое объединение для воспитателей специальных и интегрированных групп по теме ´Формирование функциональной грамотности детей дошкольного возраста с особенностями психофизического развития´.
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