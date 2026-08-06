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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Крикунов о недопуске России к ЧМ: «Я думал, они уже закончат этой ерундой заниматься, но нет. Позиция Тардифа непонятна: сказал бы, что возвращает нас, и все»

Владимир Крикунов прокомментировал решение ИИХФ о недопуске сборной России к участию на чемпионате мира 2027 года.

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