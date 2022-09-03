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Движение поездов на Калужско-Рижской линии метро вводят в график

Движение поездов на Калужско-Рижской линии метро вводят в график

Возвращение в график поездов на южном участке Калужско-Рижской линии Московского метрополитена осуществляют сотрудники подземки, 3 сентября сообщила пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы.

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