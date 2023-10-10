Названы неочевидные причины выпадения волос

Врач-дерматолог Александра Филева перечислила пять неочевидных причин выпадения волос. По ее словам, часто активная потеря волос — не признак облысения, а временная ситуация, связанная со стрессом, слишком строгой диетой, некоторыми заболеваниями, а также недостатком сна.