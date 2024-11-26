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Почему вы подозрительны для инспектора ГАИ

Почему вы подозрительны для инспектора ГАИ

Инспектор ГАИ по роду службы ежедневно сталкивается с десятками водителей. Безусловно, каждый из них уникален и у каждого есть свои особенности… Но опытный инспектор уже с первой минуты разговора относит нас к одному из типов водителей.

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