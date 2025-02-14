Результаты опроса Noi.md: Как прекращение финансирования НПО со стороны США отразится на структурах Молдовы?

Редакция Noi.md призвала своих читателей принять участие в новом опросе и ответить на вопрос: «Как прекращение финансирования НПО со стороны США отразится на структурах Молдовы?» Согласно результатам голосования, проведенного на сайте Noi.
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