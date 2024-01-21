Минтруд предложил проиндексировать пенсии и выплачивать пособия самозанятым

В Минтруде России выступили с предложением исключить самозанятых пенсионеров, которые платят добровольные взносы на обязательное пенсионное страхование, из категории работающих лиц для индексирования им пенсий и выплаты социальных пособий, сообщили в газете "Известия".
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