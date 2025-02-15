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Царьград

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"Тайный план" Европы: Страны обсуждают отправку войск на Украину - АР

"Тайный план" Европы: Страны обсуждают отправку войск на Украину - АР

Как сообщает агентство Associated Press, группа европейских стран активно разрабатывает "тайный план" по отправке своих войск на Украину.

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