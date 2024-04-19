Никита Кучеров стал лучшим бомбардиром сезона в НХЛ

На счету россиянина 144 очка в 81 матче.фото: nhl.com/lightning--> Российский нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров стал лучшим бомбардиром регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
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