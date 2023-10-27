Кто вы — «человек гостиной» или «человек спальни»? Как любимая комната влияет на характер и жизнь

Некоторые вопросы разделяют общество пополам. Кошки или собаки? Чай или кофе? Еще одна дилемма, которую стоит внести в этот бесконечный список, — спальня или гостиная? Кажется, что все это довольно безобидно и легкомысленно — какая разница, в какой комнате проводить время после рабочего дня или ….