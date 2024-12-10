В посольстве РФ заявили о работе над укреплением договорно-правовой базы с Дохой

Global Look Press/dpa/picture-alliance/Christian Charisius Россия и Катар прорабатывают проекты документов, подписание которых внесет вклад в укрепление договорно-правовой базы отношений между Москвой и Дохой.
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