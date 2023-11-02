Система «Безопасный город» выявила незаконно выкидывающих старые шины ивановцев

Каждого нарушителя власти обещают привлечь к ответственности.Ивановская мэрия сообщила, что нашла управу на водителей, которые устроили несанкционированную свалку старых шин в районе улиц Некрасова и Станкостроителей.
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