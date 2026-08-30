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Мировое обозрение

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«СВО – лучшее, что случилось с Россией». Назван самый результативный российский дрон в зоне Спецоперации

«СВО – лучшее, что случилось с Россией». Назван самый результативный российский дрон в зоне Спецоперации

Оптоволоконный дрон «Князь Вандал Новгородский» официально признали самым эффективным в своей нише. Гендиректор НПЦ «Ушкуйник» Алексей Чадаев озвучил цифры, от которых многим становится не по себе: каждый вложенный рубль приносит 40 рублей ущерба противнику.

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