«СВО – лучшее, что случилось с Россией». Назван самый результативный российский дрон в зоне Спецоперации

Оптоволоконный дрон «Князь Вандал Новгородский» официально признали самым эффективным в своей нише. Гендиректор НПЦ «Ушкуйник» Алексей Чадаев озвучил цифры, от которых многим становится не по себе: каждый вложенный рубль приносит 40 рублей ущерба противнику.