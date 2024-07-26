Смирнов: в Любимовке Курской области осколки БПЛА повредили хлебоприемный пункт

В селе Любимовка Большесолдатского района Курской области в результате ночной атаки украинского беспилотного летательного аппарата осколками повреждены помещения хлебоприемного пункта на территории местного промышленного предприятия.
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