Россию заподозрили в подавлении сигналов GPS над Финским заливом

В Финском заливе начались сбои в работе GPS. По словам министра иностранных дел Финляндии Элины Валтонен, которые приводит РБК, "масштабы помех GPS" стали больше с начала военной операции России на Украине.
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